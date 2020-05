‘White Lines is Cluedo met heel veel seks’

Goes was een stuk enthousiaster over Snowpiercer, een serie die vanaf volgende week te zien is op Netflix. ,,De personages trokken me en het speelt zich af in een dystopische toekomst, dat vind ik sowieso altijd wel gaaf.’’



Heezen prijst Little Fires Everywhere aan, een serie die nu te zien is op Amazon Prime Video. Verder hebben de twee het over de megadeal tussen Joe Rogan en Spotify en de nieuwe serie die gemaakt gaat worden over American Football-ster Tom Brady.



