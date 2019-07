Wesley Sneijder bevestigt: Yolanthe en ik zijn uit elkaar

Sneijder, die onlangs nog ophef veroorzaakte door in een dronken bui op een auto te gaan staan, stelt veel fouten te hebben gemaakt in zijn huwelijk. Maar, zo vindt hij, dat gaat helemaal niemand iets aan. En dus maakt hij in een uitgebreid bericht op Instagram duidelijk hoe zijn kant van het verhaal in elkaar zit. ‘Ik waardeer het dat Yolanthe nog steeds zo goed voor me is. Ze zorgt voor onze zoon én voor mij, ook al zijn we niet meer samen.’



Eerder deze week gingen er geruchten dat Yolanthe 19 miljoen euro van Sneijder wilde hebben, maar dat hij haar ‘slechts’ 15 miljoen euro had meegegeven. Ook daar klopt volgens Sneijder helemaal niets van. ‘Jullie worden steeds gekker! Mensen zonder hersenen zullen altijd geloven wat ze lezen.’ Hij vervolgt: ‘Yolanthe heeft om helemaal niks gevraagd en ik zou dat andersom ook niet doen. We hebben elkaars geld niet nodig. Al deze verhalen zijn leugens.’



Sneijder walgt van de pers en wat ze over hem en Yolanthe schrijven. ‘Ik wéét dat we niet hoeven te reageren. Ik respecteer de moeder van mijn kind en vind het knap dat ze zo kalm blijft en alles pikt. Maar zo ben ík niet. Ik laat mensen niet met mij sollen!', sluit hij zijn relaas af.



Yolanthe heeft zelf nog niet gereageerd op het statement van Sneijder. Ook was haar manager niet bereikbaar voor commentaar. Wel deelde Yolanthe vandaag een opvallende quote op haar Instagram Stories, waarin ze korte metten maakt met alle roddels. De brunette is ervan overtuigd dat je ‘better results’ krijgt als je mensen het beste wenst, in plaats van over ze te praten.