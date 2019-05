Wesley en Yolanthe: van verzoening geen sprake

Er is volgens Kasper nog niets veranderd aan de situatie zoals die een paar maanden geleden was: Yolanthe (34) liet op 5 maart dit jaar met een statement officieel weten dat de actrice-presentatrice en de even oude voetballer uit elkaar zouden gaan. Het was niet duidelijk of de twee voor de wet zouden scheiden. In elk geval was wel duidelijk dat ze niet meer met elkaar samenleefden. Verder deden de twee geen mededelingen over de reden van het besluit. Wesley zei op Instagram wel dat hij het ‘meerdere malen verknald had’.

Vanochtend berichtte weekblad Privé dat er weer ‘licht aan het einde van de tunnel’ is voor Wesley en Yolanthe, die in 2010 met elkaar trouwden en in 2015 zoon Xess Xava kregen. Een bron zegt dat de voetballer dit weekend aan vrienden vertelde dat het stel weer bij elkaar komt. ,,We gaan niet scheiden. We zijn eruit, we hebben lange gesprekken gehad en willen allebei samen met elkaar door. Er zijn dingen fout gelopen, dat zien we zelf ook in, maar daar willen we aan werken en daar gaan we oplossingen voor vinden. We zijn te veel zonder elkaar geweest. Dat moet niet. We gaan ook weer samenwonen!”

Kasper weerspreekt echter dat het weer koek en ei is tussen de twee. ,,Geen happily ever after. Ze zijn nog steeds uit elkaar, het kan nog alle kanten op.” Meer wil ze er niet over kwijt.

Breuk

Geruchten over een eventuele breuk deden vorig jaar al de ronde; de twee zouden van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar het liefst ontlopen. Het stel verwees dat verhaal echter naar het rijk der fabelen. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, schreef Sneijder op Instagram. Ook Yolanthe ontkende dat er iets aan de hand was. ,,Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders’’, zei ze tegen Grazia. ,,Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.’’