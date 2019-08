Werkt de reboot in een reboot van Beverly Hills 90210?

The Boys (Amazon Prime) is een serie uit de koker van Seth Rogen en Evan Goldberg, bekend van films als Superbad en This is the End en de tv-serie Preacher. Hughie (gespeeld door Jack Quaid, zoon van Dennis Quaid en Meg Ryan) raakt zijn vriendin kwijt door een bizar ongeluk, veroorzaakt door een superheld.

Typewriter (Netflix) is net geen horrorserie, het is net geen camp en het is net geen soap. Het is Netflix’ eerste poging om een Indiase serie te brengen, zonder clichématige Bollywood-dans en zang.



BH90210 (Fox) doet iets, wat je van tevoren niet verwacht had. Het vervolg op de jaren 90-hitserie Beverly Hills 90210 is niet zozeer een vervolg, maar een mockumentary. De hoofdrolspelers van weleer (Tori Spelling, Jason Priestley en Shannon Doherty zijn terug, net als alle andere acteurs uit de oude serie) kruipen niet alleen weer in hun oude rol, maar spelen ook een – uitvergrote – versie van zichzelf.



Aanraders of niet? Je hoort het in de podcast. Luister AD Bingewatchers ook op Spotify.