Werknemers Sylvie Meis wedden over de duur van haar relaties

Sinds haar scheiding van voormalige voetballer Rafael van der Vaart in 2013 heeft Sylvie flink wat gedatet en dat bleef niet onopgemerkt in de pers. Zo was ze onder andere samen met de Amerikaanse bankier Samuel Deutsch, de Zweedse clubeigenaar Maurice Mobetie en de Fransman Guillaume Zarka. Ze was een tijdje verloofd met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar nadat ze de verloving vorig jaar verbrak vond ze de liefde bij de Nederlandse filmmaker Bart Willemsen. Ook die relatie is voorbij. Nu zou Sylvie samen zijn met kunstenaar Niclas Castello. Daar wil ze niet veel over kwijt. ,,Ik ben heel gelukkig, als je begrijpt wat ik bedoel.’’



Sylvie vertelt wel wat ze zoekt in een relatie. ,,Gelijkwaardigheid vind ik heel belangrijk. Ja, dat betekent ook een gelijkwaardige lifestyle.’’ Dat hij gefortuneerd is, is voor haar niet belangrijk, wat kwade tongen ook beweren. ,,Ik kan heel goed voor mezelf zorgen en mezelf een bepaalde lifestyle permitteren, daar heb ik geen rijke man voor nodig.’’