Werken Yo en Wes in stilte aan doorstart van hun gestrande huwelijk?

De betreffende foto, voorzien van een cryptisch bijschrift, kan op meerdere manieren worden uitgelegd. De zwaaiende hand van Wesley kan duiden op een afscheid van bijna acht huwelijksjaren. En verder zou kunnen worden geconcludeerd: het koesteren van herinneringen of dat er ondanks problemen toch nog hoop gloort aan de horizon. Yolanthe houdt het op de woorden ‘deze foto zegt genoeg’. Ze bedankt haar volgers voor de steun en liefde die ze de afgelopen dagen kreeg. En vraagt iedereen om respect en privacy.

De mogelijkheid om op het kiekje te reageren, heeft Yo uitgeschakeld na een stortvloed reacties van volgers. Op posts van Wesley, die recent toegaf ‘het meerdere keren te hebben verknald’, kan ook niet meer worden gereageerd. Hij stelde vorig week met nadruk nog niet te zijn gescheiden.

Hoe dan ook liet het koppel vorige week via hun manager weten uit elkaar te gaan. Het is niet duidelijk of de twee voor de wet gaan scheiden, maar ze zullen in elk geval niet meer samenleven. De manager vraagt om respect voor de privacy van het stel, dat de komende tijd een pers- en mediastop houdt. De timing van de bekendmaking hangt daarmee samen. Yolanthe is namelijk in Thailand voor tv-opnames en Wesley verblijft in Qatar waar hij speelt bij Al-Gharafa. Over de reden voor de breuk is niets gezegd. Het tweetal is niet voor commentaar bereikbaar.

Geruchten

Geruchten over een eventuele breuk deden vorig jaar al de ronde; de twee zouden van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar het liefst ontlopen. Het stel verwees dat verhaal echter naar het rijk der fabelen. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, schreef Sneijder op Instagram. Ook Yolanthe ontkende dat er iets aan de hand was. ,,Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders’’, zei ze tegen glossy Grazia. ,,Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.’’

Mocht de crisis daadwerkelijk op een echtscheiding uitdraaien, dan houdt Yolanthe mogelijk circa 19 miljoen euro over aan haar gestrande huwelijk dat in gemeenschap van goederen werd gesloten. Rijkenblad Quote berekende vorig jaar dat het vermogen van Sneijder uitkwam op zo’n 37 miljoen euro. Dat fortuin zal sindsdien niet gekrompen zijn, aangezien hij vorig jaar een riant miljoenencontract tekende bij zijn huidige club in Qatar. Quote schat dus dat Yolanthe minimaal 19 miljoen euro overhoudt aan de scheiding. Want hoewel de presentatrice, actrice en kledingontwerpster zelf ook een succesvolle carrière heeft, komen haar salaris en vermogen niet in de buurt bij die van Sneijder.

Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar. In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley maakte de zwangerschap eerder dat jaar op bijzondere wijze bekend; na zijn goal in de de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije stopte hij de bal onder zijn shirt en stak hij zijn duim in zijn mond. Wesley had toen al zoon Jessey (12) uit een eerdere relatie met Ramona Streekstra.