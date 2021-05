Wereldster Kelly Clarkson covert Davina Michelle op Amerikaanse tv

Clarkson, die internationaal hits scoorde als Since u been gone, heeft sinds 2019 een eigen talkshow in Amerika waarmee ze al meerdere Emmy-awards won. Vast onderdeel is de zogenoemde ‘Kellyoke’ (naar ‘Kelly’ en ‘karaoke’), waarin ze bekende liedjes covert.

Davina nam uitgerekend deze week zelf nog een cover op van Kelly’s hit en nu zijn de rollen dus omgedraaid. ,,Oh mijn god jongens, ik hoor net dat Kelly Clarkson het lied Liar heeft gecoverd in The Kell... The Kelly Clarkson Show, ik kan niet eens meer praten, ik ben zo blij!’’ zegt een lyrische Davina in haar Instagram Stories. ,,Heel erg bedankt Kelly!’’

Volledig scherm Kelly Clarkson. © NBC

De cover van Kelly bereikt ongetwijfeld een groot publiek. The Kelly Clarkson Show trekt gemiddeld zo’n 1,5 miljoen kijkers per aflevering en verslaat af en toe zelfs het bekende programma van Ellen DeGeneres, schrijven Amerikaanse media. De show deelde het optreden ook op het officiële YouTube-kanaal, dat ruim 1,4 miljoen abonnees heeft.

Het is niet de eerste keer dat Davina opvalt bij buitenlandse sterren. Eerder ging ze de wereld over met haar cover van het Pink-nummer What about us, nadat de Amerikaanse zangeres zelf had geoordeeld dat ze ‘beter klonk dan zij ooit zal doen’. Davina’s cover is inmiddels ruim 19 miljoen keer bekeken.

Haar vriendin Nikkie de Jager, ook bekend als NikkieTutorials, stelde de Nieuwerkerkse Davina vorig jaar nog voor aan haar grote schare internationale fans. De twee namen een video op voor Nikkie’s kanaal, waarin Davina op de melodie van haar hits make-upinstructies zong. Zo zong ze niet ‘you just gotta go skyward’, maar ‘you can take your foundation’.

Davina zong Liar zelf eerder bij Qmusic: