Wendy van Dijk zwaait af met minst bekeken Voice-finale ooit

In de uitzending was gisteren weinig aandacht voor Wendy’s vertrek. Voor haar gevoel had ze immers vorige week al afscheid genomen. Door bij de halve finale extra goed om zich heen te kijken, bijvoorbeeld. Eenmaal thuis kwam de gevoelsmatige ‘klap voor de harses’, zoals Van Dijk het gisteren noemde, waarna ze flink heeft gehuild.



De finale moest volgens Wendy echter draaien om de kandidaten en dus nam ze, zoals altijd, gewoon afscheid met het bekende peace-gebaar van The Voice (✌). Ze vocht daarbij ogenschijnlijk wel tegen de tranen. Eerder op de avond had ze wel even haar momentje toen ze met Jamai Loman het spelletje 60 seconds speelde, waarbij ze binnen een minuut zoveel mogelijk vragen moest beantwoorden. De vragenstellers, te zien in filmpjes, bleken allemaal bekende oud-gezichten uit The Voice te zijn.



Een verzachtende omstandigheid is natuurlijk dat Wendy vanaf volgende week nog wel op RTL te zien is met een serie van The Voice Kids, de kindervariant van de zangwedstrijd. Daarna vertrekt de presentatrice - zonder Martijn - naar het SBS6 van John de Mol. Het is niet uitgesloten dat ze daar ooit weer te zien is in het Vodafone-rode decor, aangezien De Mol - de producent van The Voice - zijn show dolgraag naar zijn zender wil halen.



Daarover wordt momenteel echter nog volop onderhandeld. Het lijkt er nu op dat de show vanwege lopende contracten de komende jaren nog bij RTL blijft. Zonder Wendy, dus. Wie het volgende seizoen presenteren en wie de coaches zijn, is nog volledig onduidelijk.