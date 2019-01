Wendy van Dijk stapt over van RTL 4 naar SBS 6 van John de Mol

updatePresentatrice Wendy van Dijk (47) stapt over van haar huidige werkgever RTL 4 naar Talpa: het mediahuis van John de Mol. Wanneer Van Dijk bij haar nieuwe werkgever aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. Haar contract bij RTL4 loopt eind juni af.

Wendy, zo liet ze vanavond weten, is erg blij met de tranfer naar Talpa waar de zenders Veronica, SBS 6 en Net 5 onderdeel van zijn. ,,Ik kijk ernaar uit om samen met Talpa Network verder te bouwen aan Wendy Multimedia, waar we vier jaar geleden succesvol mee zijn gestart,” zegt Wendy van Dijk. ,,Ik heb heel veel zin om nieuwe televisieavonturen aan te gaan bij de zender waar ik ben begonnen! Ik krijg bij Talpa Network de ruimte om op hele innovatieve manieren met de kijkers in contact te zijn. Dat is voor mij de verdieping waar ik naar op zoek was.”

,,Met Wendy halen we echt een triple A-ster binnen,” reageert Talpabaas John de Mo in een statement. ,,Zij heeft zoveel ervaring, zij is zo’n grote naam. Ik heb gemerkt dat dit steeds belangrijker wordt bij het grote publiek. Ik vind het geweldig om Wendy als persoon erbij te hebben, en ik ben er ook zeker van dat wij samen grote stappen kunnen zetten om het multimedia merk Wendy nog veel groter te maken dan het nu is.”

Wendy, die recent nog liet weten ‘goed te zitten bij RTL, is sinds juli 2006 één van de grote sterren geweest van RTL, waar ze onder andere The Voice of Holland presenteert. Haar overstap naar Talpa Network is in goed overleg gegaan. ,,Ik heb bij RTL de kans gekregen om mij als presentatrice en als actrice enorm te ontwikkelen de afgelopen jaren. Ik ben RTL daar zeer dankbaar voor. Ik zal altijd terugkijken op een heel waardevolle en warme tijd.”

Voormalig RTL-programmadirecteur Erland Galjaard (51), de echtgenoot van Wendy van Dijk, stopte in februari vorig jaar met zijn functie bij de commerciële zender. Algemeen bekend is inmiddels dat hij zeer waarschijnlijk ook bij Talpa aan de slag gaat. Talpa heeft bevestigd dat het gesprekken voert met de voormalig RTL-programmadirecteur over een eventuele nieuwe functie binnen het bedrijf. Het huwelijk van Galjaard en Van Dijk bevindt zich momenteel in zwaar weer. De twee zijn aan het knokken om hun relatie te redden.

De kans dat ook Martijn Krabbé (RTL4) naar Talpa gaat, is overigens klein. John de Mol hoeft hem (voorlopig) niet te bellen voor Talpa, hij heeft nog een driejarig contract bij RTL, zo liet hij recent weten. ,,,En zolang de inhoud mij aanstaat, blijf ik deze club trouw.”