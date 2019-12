Wendy van Dijk in vakantiemodus en Barbie wil weer de oude worden

Geen Oscarcam­pag­ne voor geflopte film Cats

14:23 Filmstudio Universal heeft besloten om de stekker te trekken uit de Oscarcampagne voor de film Cats. Dat is te zien op de For your consideration-pagina van de studio. Op die pagina was eerst een grote plek gereserveerd voor de filmversie van de bekende musical, maar die is nu weggehaald.