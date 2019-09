Wendy van Dijk claimt gehackt te zijn na snerende tweets over Chantal Janzen

Twitteraars verbaasden zich over het gezicht van de Dancing with the Stars -presentatrice. ‘Jeetje, wat is er met het gezicht van Chantal Janzen gebeurd? Mislukte facelift, die wangen zo hoog en botox? Zonde!’ en ‘Presentatie zou gedaan worden door Chantal Janzen, maar ik zie alleen een strakgetrokken gebotoxte blonde doos’. Onder meer die tweets kregen van Van Dijk likes.

Volgens SBS is het twitteraccount van Van Dijk misbruikt. ,,Via het account WendyUshi zijn gisteravond haattweets over Chantal Janzen geliked. Wendy kwam er vrij snel achter dat tot haar verbazing een derde persoon dit aan het doen was", aldus een woordvoerster. Wendy van Dijk verklaart: ,,Ik was verbijsterd, dit zou ik zelf natuurlijk nooit doen.”



Er is onmiddellijk actie ondernomen en alle wachtwoorden zijn zo snel mogelijk veranderd. Inmiddels is er volgens SBS contact geweest met Chantal Janzen om haar te laten weten hoe dit is gelopen. ,,Wendy betreurt het ten zeerste dat de indruk ontstaan zou kunnen zijn dat zij dit soort haatberichten zou liken.”