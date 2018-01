Weggestuurde Kira (The Voice) woest na bikkelhard oordeel rockchick Anouk

De knock-outs (de laatste rondes voor de liveshows) werden al eerder opgenomen op het Hilversumse Mediapark, maar de uitzending gisteren (goed voor 2,1 miljoen tv-kijkers) zorgde er toch weer voor dat het humeur van Kira Dekker andermaal tot het dieptepunt daalde. Singer songwriter Kira zong in een bordeauxjurk vol prints van gitaren en sterren de Krezip-hit All my life en de manier waarop ze dat deed schoot bij Anouk volledig in het verkeerde keelgat.



,,Allereerst mijn complimenten dat je het überhaupt zo ver hebt gebracht", aldus een sarcastisch klinkende Anouk. ,,Ik moet het je eerlijk zeggen, ik vraag me echt een beetje af hoe je hier tussendoor bent geglipt, tot aan de knock-outs. Je hoort hier echt niet thuis, ik vind het niet goed genoeg. Er zijn mensen uit de vorige afleveringen vertrokken, die tien keer beter zingen dan jij. Het spijt me, ik zou je gelijk naar huis sturen", snauwde ze terwijl een geschrokken Kira nog een beetje aardig probeerde te kijken.



Na afloop van haar optreden stond Kira volgens eigen zeggen zeker 10 minuten te janken. Vervolgens moesten haar aftocht en reactie nog achter de schermen worden gefilmd. Volgens Kira kostte dat de nodige moeite. ,,Hoofd omhoog en vol zelfvertrouwen de kijkbuis op'', schreef ze gisteren. Ze hield zich aanvankelijk nog op sociale media op de vlakte maar kon, toen Nederland massaal over haar en Anouks reactie begon te twitteren, de verleiding niet weerstaan te reageren. Menigeen prees haar zangkwaliteiten, maar velen konden zich tot ergernis van Kira wel vinden in het bikkelharde standpunt van de uiterst kritische rockchick.