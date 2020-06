Weerman Peter Kuipers Munneke: ‘Het maakt me echt kwaad dat mensen de waarheid verdraaien’

Boze kijkers zoeken Dennis Schouten op na Pow­ned-item: ‘Maak racisme weinig mee’

15:09 De reportage die Dennis Schouten (24) vorige week maakte voor Powned van de antiracismedemonstratie in Den Haag heeft kwaad bloed gezet bij een groepje Black Lives Matter-demonstranten. Schouten kreeg midden in de nacht boze mensen aan de deur nadat hij in het item meermaals had verteld ‘dat er in Nederland amper sprake is van racisme’.