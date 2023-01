Weer ruim 2,8 miljoen kijkers voor Heel Holland Bakt

RTL 4 scoorde zilver met de spelshow The Floor waar 942.000 mensen naar keken. Ook NPO 2 en NPO 3 mengden zich in de kijkcijferstrijd met de start van respectievelijk de series Onze Man bij de Taliban (631.000) en Reizen Waes: Wereldsteden (734.000). SBS6 bleef enigszins achter met een registratie van de cabaretshow Numero Uno van Ronald Goedemondt. Daar keken 312.000 mensen naar.

Het tweede deel van de avond was opnieuw voor NPO 1: de serie De Stamhouder bereikte een publiek van bijna 1,2 miljoen mensen. NPO 3 volgde met 674.000 kijkers voor De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld en Renze op Zondag (RTL 4) trok 544.000 mensen. Op SBS6 was Stegeman op de Bres goed voor 468.000 kijkers.

