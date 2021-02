Weer meer dan een miljoen kijkers voor Hunted VIPS

Christop­her Plummer (91) overleden: ‘Rol in Sound of Music was saaiste van mijn carrière’

6 februari Een van de hoofdrolspelers uit de bekende musicalfilm Sound of Music, Christopher Plummer, is op 91-jarige leeftijd overleden. De Canadese acteur vertolkte in die film kapitein Von Trapp, de tegenspeler van hoofdrolspeelster Julie Andrews. Hij overleed in het bijzijn van zijn vrouw in zijn eigen huis in Connecticut.