Weduwe Iman herdenkt David Bowie op sterfdag

Ed Sheeran beticht van slinks kopiëren Australische hit

7:31 Het nummer The Rest of Our Life dat Ed Sheeran heeft geschreven voor countrysterren Faith Hill en Tim McGraw is onderwerp van een rechtszaak. Twee Australische componisten menen dat het liedje wel heel erg lijkt op het nummer When I Found You waarmee ze een hit mee scoorden in eigen land.