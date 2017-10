Wederom longontsteking voor Mies Bouwman

Tijdens de start van het bouwproject nam haar zoon Joost Trimp haar plek in. Mies was begin 2014 ook al enige tijd uitgeschakeld door een longontsteking. Ze werd toen op oudejaarsdag opgenomen in het ziekenhuis. Ruim een week later kon de voormalig televisiepresentatrice weer naar huis.



De tv-coryfee heeft lange tijd last gehad van die eerdere longontsteking. ,,Laat ik het zo zeggen: mevrouw Bouwman is een beetje brozer geworden", vertelde ze in 2015. ,,Ze herstelt langzamer dan vroeger. Dat hoort bij het vorderen der jaren. De ouderdom. Da's voor mensen van mijn leeftijd de normaalste zaak van de wereld.



Hoe ernstig de longontsteking is, is nog onduidelijk.