Waylon woedend om lacherige reacties over burn-out Bibi

De vriendin van Waylon, Bibi Breijman, maakte vorige week huilend in een video bekend er doorheen te zitten. Dat was de reden voor RTL Boulevard om donderdag het 'taboe' burn-outs onder vloggers aan te kaarten. Peter R. de Vries en Marc van der Linden waren aanwezig in de studio, maar namen het onderwerp verre van serieus. ,,Hebben jullie ook altijd paniekaanvallen, voor je hier op moet?”, klonk het onder meer lacherig uit De Vries' mond.



De opmerkingen van beide mannen zijn bij Waylon in het verkeerde keelgat geschoten. Op Instagram doet hij daarom woedend zijn verhaal. ,,Nu heb ik geen behoefte om ook maar in één en dezelfde ruimte te zitten met dit soort enge types die zelf waarschijnlijk genoeg lijken in hun kast hebben voor een heel kerkhof, maar toch reageer ik even heel kort omdat ik graag opsta voor iemand die ik lief heb en geraakt is en dit soort dingen helemaal niet aankan op dit moment!", verdedigt hij zijn vriendin. ,,De lacherige arrogantie die deze twee heren hadden over iets waar ze beiden geen weet van hebben en het advies om dan maar iets anders te gaan doen getuigt van een domheid die ik lang niet heb gezien van twee 'gerespecteerde volwassenen'...".