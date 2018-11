Waylon en Bibi ouders geworden van kleine Teddy

De Haagse vlogster Bibi Breijman is moeder geworden van een meisje, dat de naam Teddy heeft meegekregen. De vader van de baby is zanger Waylon, die al een zoon van 16 jaar heeft.

Welkom op de wereld lieve Teddy, we houden van jou 💕 ! Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 26 Nov 2018 om 6:26 PST Teddy Bijkerk kwam zaterdag ter wereld, moeder en dochter maken het goed.



Om de geboorte van zijn kleintje te vieren, deelt Waylon een vrolijk versje van Harrie Jekkers (67), dat de Haagse zanger speciaal voor Teddy schreef. ,,Het leven gaat beginnen, loop je neus maar achterna. Er wordt van je gehouden, daar kan je van op aan. En er is niemand kwaad op jou, want tja... Je hebt nog niks gedaan’’, zo klinkt het.



De songfestivaldeelnemer laat ook weten dat de liefde tussen hem en Bibi ‘vermenigvuldigd’ is en dat hij zich ‘uit zijn naad’ gaat genieten. Bij een gestylede foto waarop Bibi haar meisje stevig vasthoudt, laat de kersverse moeder weten: ,,Welkom op de wereld lieve Teddy, we houden van jou!‘’

Dromen

De bevalling, die plaatsvond in het Haagse Bronovo-ziekenhuis, noemt Waylon ‘magisch’. ,,Bibi, jij bent magie!’’ Aan zijn zoon Dylan laat hij weten: ,,Ik hou van jou. Jij bent de liefste grote broer die ze zich kan wensen. We zijn samen nu en dat is wat telt. Ik heb veel meer dan ik ooit had kunnen dromen, maar dat mogen ze me allemaal afnemen. Dit is mijn geluk, ik ben hun en zij zijn mij.’'

Afgelopen vrijdag was in een aflevering van The Voice of Holland, waarin Waylon coach is, te zien hoe hij een traan om zijn zoon liet. Oorzaak was kandidate Iris Noëlle die haar auditie opdroeg aan haar vader, waarmee ze weinig contact heeft. ,,Ja, Iris, ik ga heel eerlijk zijn. Waar jij net over zong, is een beetje de situatie waar ik in zat met mijn zoon”, vertelde Waylon. ,,De taak die je hebt als je daar staat, is om mensen te inspireren. Ik ga hem zo meteen een sms’je sturen en zeggen dat ik heel veel van hem houd.’’

Waylon en Bibi kennen elkaar van het tweede seizoen van It Takes 2, maar de vonk sloeg pas eind vorig jaar over in de aanloop naar Waylons concertreeks Top 1000 Allertijden in Ahoy.