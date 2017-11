Waylon: De vonk tussen mij en Bibi sloeg onverwachts over

Waylon (37) en de 26-jarige beautyvlogger Bibi kennen elkaar van het tweede seizoen van It Takes 2, maar ze hadden destijds nog geen oog voor elkaar, bevestigt Waylon. De zanger vroeg haar al als gastartiest op te komen treden nog voordat er sprake was van wederzijdse verliefdheid.



,,Bibi zou sowieso al komen. Vorig jaar vroeg ik Marlijn Weerdenburg en dit jaar Bibi. Ze hoort voor mij bij het afgelopen jaar. Ze zat in mijn team en we wonnen It Takes 2. Ik nodigde haar dus uit voor Ahoy. Toen we bij elkaar zaten om het optreden door te spreken, sloeg de vonk over'', aldus Waylon, die nog niet wil verklappen welke klassieker uit de Top 1000 hij met zijn vriendin in Ahoy gaat zingen.



,,Ik heb haar mee uit eten gevraagd. En toen was het raak! Het kwam vrij onverwachts. Tijdens It Takes 2 werkten we vrij intens samen, maar toen had ik er nooit over nagedacht. Het was nooit in me opgekomen. Bovendien had ze een vriend'', vervolgt Waylon. ,,Toen we meer in de privésfeer bij elkaar zaten, gebeurde het.''