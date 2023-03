Waylon bij repetities Holland Zingt Hazes-concerten: ‘Denk dat André zich omdraait in zijn graf’

,,Ik denk dat André zich omdraait in zijn graf. Ja toch?”, reageert Waylon onomwonden. ,,Deze man had nooit deze ellende gewild. Dat kan ik me niet voorstellen. Hoe ze dat met elkaar oplossen, moeten ze zelf weten. Ik kan me niet voorstellen dat deze man deze legacy heeft achtergelaten en dat er op deze manier mee wordt omgegaan. Ik vind het zonde en triest.” Hij noemt het zinloos wat er nu allemaal gebeurt. ,,Om een paar rotcenten. Rot allemaal even lekker op joh.” Collega Karsu is milder. Zij vindt het privé en dat niemand daar iets mee te maken heeft.

Rechtszaak

Roxeanne Hazes sleepte haar moeder voor de rechter. Rachel zou niet de rechtmatige erfgenaam zijn van André Hazes senior, omdat het stel in scheiding zou hebben gelegen toen de volkszanger in 2004 overleed. En Rachel zou bij het verdelen van het geld en de bezittingen destijds delen van het kapitaal hebben verzwegen.



De weduwe van André Hazes mag voorlopig de exploitatie van de intellectuele eigendomsrechten van de zanger voortzetten, ondanks het feit dat zij volgens het testament geen erfgenaam is. Wel mag ze zich tot nader order erfgenaam blijven noemen. Roxeanne was volgens de rechter te laat met het indienen van haar vorderingen in deze kortgedingprocedure, omdat zij in 2020 al wist dat haar moeder geen erfgenaam was. De beoordeling of Rachel zich erfgenaam mag blijven noemen hoort daarmee thuis in een bodemprocedure. Of die volgt, is nog onduidelijk.