Waylon als 23ste aan de beurt in finale

opluchting Waylon na behalen finale: 'Het was zenuwslo­pend'

3:11 Het is Waylon gelukt. Hij staat met zijn Outlaw in 'Em zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival. Hij eindigde vanavond bij de beste 10 in zijn halve eindstrijd. Nu rest de vraag: kan hij zijn prestatie met de Common Linnets (2de) overtreffen?