Wauw, een vrouw die over voetbal praat

In Nederland wordt eindeloos gepraat over de zoektocht naar vrouwen die over voetbal kunnen praten. In België, dat gisteren wél speelde op het WK, hebben ze er allang een. Analist Imke Courtois.

Ze was een vrouwenvoetbalster op topniveau, deed mee aan de Belgische versie van het programma Topmodel, werkt als gezondheidspsycholoog aan de universiteit in Leuven en Jan Mulder is haar sidekick. Terwijl er in Nederland bij de NOS nauwelijk een vrouw aan het WK te pas komt, is Imke Courtois in België al jaren bezig.

Imke, weet je dat er in Nederland naar je wordt verlangd?

,,Nee!'' Lachend: ,,Ik ken maar twee Nederlanders die enthousiast over me zijn, dat zijn Jan en Youri Mulder.''

Courtois (30) krijgt maar weinig mee uit Nederland, waar de NOS naarstig op zoek is naar kundige vrouwen. Een vrouw zoals zij hebben we hier nog niet opgedoken. Toch was in België haar eerste optreden als commentator in 2015 ook bijzonder. De serieuze krant De Morgen wijdde er zelfs een stukje aan - een vrouw op voetbal-tv! - poll incluis, om te vragen wat lezers daarvan vonden.

Hield jij je daarmee bezig?

,,Ik werd ervoor gevraagd en heb ja gezegd. Qua persoonlijkheid ben ik assertief genoeg om me staande te houden tussen mannen, ik heb nooit gedacht aan de reacties. En het mooie is dat iedereen een mening kan hebben over voetbal: de leek, de ex-voetballer, de voetballer, de fan die met vrienden kijkt. De een kijkt tactisch, de ander juist niet, het zijn allemaal verschillende invalshoeken. Het gaat erom op eigen kracht te vertellen, zonder je zelf te vergelijken met anderen.''

Waarom lukt dat zo weinig vrouwen?

,,Ik denk dat zij het idee moeten verlaten dat ze minder goed zijn. Hetzelfde geldt voor de manier waarop naar vrouwenvoetbal wordt gekeken. Dat moet niet vergeleken worden met mannenvoetbal, het is gewoon anders, niet beter of slechter.''

Hoe wordt er op jouw vrouw-zijn gereageerd?

,,Er is verdeeldheid. Een deel is snel geïmponeerd, als ik uitleg geef over tactiek bijvoorbeeld. 'Wauw, een vrouw die dat kan.' Anderen zoeken een verklaring in mijn vrouw-zijn als ze het niet eens zijn met iets wat ik zeg.'' Maar even: het is niet dat ze anders analyseert omdat ze vrouw is. ,,Ik ben een andere persóón dan bijvoorbeeld Jan Mulder.''

Als ze een verschil moet noemen, is het dat zijn Nederlanderschap zorgt voor een ander taalgevoel. ,,Jullie kunnen mensen uit de tent lokken, sommige dingen bewust uitvergroten. Van een doodsaaie wedstrijd kun je zo toch een verhaal maken.'' Daar hoort het om te gaan bij voetbal, een spel dat zonder vooroordelen gespeeld en besproken hoort te worden.

Omdat ze nooit stil kon zitten, was het haar moeder die opperde te gaan voetballen. ,,Ik zat op ballet, maar dat was zo afgelijnd dat ik mijn energie er niet in kwijt kon.'' Zelfs speelde ze altijd met vrouwen, ze pleit er nu voor jongens en meisjes zo lang mogelijk samen te laten spelen. ,,Ze kunnen dan van elkaar leren.''

Mooi allemaal. Maar wat moeten we nu in Nederland?

,,Vrouwen en tv-makers moeten open staan voor elkaar.'' Want, weet ze, die vrouwen zijn er echt wel.