Wat zonde dat Amy Winehouse haar mogelijkheden zo zelden volledig heeft benut

Ilse DeLange en Waylon sluiten elkaar weer in de armen jaren na felle ruzie

10 mei Na hun succes op het Eurovisie Songfestival in 2014 bekoelde de relatie tussen Waylon en Ilse DeLange in een rap tempo. Inmiddels is de ruzie bijgelegd, vertelt DeLange morgenavond in een nieuw seizoen van College Tour.