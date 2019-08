Wat weet u van... het succes van de tv-quiz?

Om in de zogeheten lineaire of traditionele televisiewereld te kunnen concurreren tegen Netflix, Videoland en YouTube, zien zenders zich gedwongen meer uit te pakken met ‘onmisbare’ tv-evenementen als The voice of Holland, Wie is de Mol? en sportwedstrijden. Want ‘die ervaar je liever met z’n allen tegelijk’. Quizzen vallen niet direct in die categorie en toch trekken die, juist ook nú, veel kijkers.



,,Seminars en workshops beginnen ook vaak met een quizvraag om de aandacht van het publiek te trekken’’, zegt producent en gameshow-expert Julien Bracco Gartner van EndemolShine, verantwoordelijk voor onder meer Eén Tegen 100, The Wall, De Weg naar het Miljoen en Miljoenenjacht. ,,Het is een leuke manier om op laagdrempelige wijze kennis over te dragen. Als je met iemand anders in de ruimte zit, kun je een beetje opscheppen. ‘Oh, die vraag wist ik wél’! Maar ook in je eentje werkt het: je meet je eigen krachten aan die van de kandidaten.’’



Bovendien beweert Bracco Gartner dat het genre wel degelijk urgentie heeft. ,,Je wilt het tóch zien en ondergaan op het moment dat het wordt uitgezonden. Denk aan een puzzel in de krant. Je bent sneller geneigd een verse te maken waar je nog een prijsje mee kunt winnen, dan die van een week terug. En ik neem veel programma’s op, maar als ik De slimste mens (dagelijks op NPO 2, red.) wil zien en die van gisteren heb gemist, kies ik in plaats van terugkijken toch voor de aflevering van vanavond.’’



Bekende tv-spellen als De slimste mens, 2 voor 12 en Eén Tegen 100 scoren nog altijd steevast meer dan een miljoen kijkers. De gloednieuwe quiz Ik Weet Er Alles Van met Ruben Nicolai op RTL, noteert in de vroege avond cijfers rond de 800.000 en doet het daarmee soms beter dan de moeder aller soaps GTST. SBS 6 van Talpa TV (met ook zenders Veronica en Net 5) gaat binnenkort ook weer aan de quiz en haalt de evergreen Lingo van stal. Bij de NPO boeken ook titels als Per seconde wijzer en Met het mes op tafel voortdurend bevredigende kijkcijfers.



,,De quiz is eigenlijk nooit echt weggeweest, maar was wel even verdwenen uit de commerciële programmaschema’s’’, merkt directeur televisie en radio Paul Römer van Talpa op. ,,Zenders richtten zich lang op de doelgroep 20-49 jaar en dan is een quiz best een risico. Die trekt niet per se een heel jong publiek.’’ Tegenwoordig omarmen veel zenders de wat oudere kijkers die immers nog wél massaal traditioneel televisie kijken.



Römer: ,,En dan is er altijd één succes dat het ijs breekt. Dat is nu De slimste mens. ‘Ah, een quiz in de vooravond die goed scoort. Het kan dus weer!’. Wij zijn heel blij dat we Lingo (te zien vanaf maandag, red.) konden krijgen. Het meespeelgehalte is daar maximaal. Bij 2 Voor 12 zijn de vragen best pittig waardoor de kijker zich buitengesloten kan voelen. Lingo is echt voor iedereen.’’