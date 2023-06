Wat vind jij: kan Matthijs van Nieuwkerk terugkeren op tv?

OproepVoor omroepbaas Jan Slagter is het glashelder: Matthijs van Nieuwkerk moet terug op televisie. Maar wat vind jij? Is de tijd rijp voor de comeback van ‘De Maestro’?

Missen we stiekem zijn afwezigheid op televisie? Zijn vurige enthousiasme over ingewikkelde onderwerpen als het heelal, zijn moordende tempo van interviewen, zijn odes, de Franse woordjes die hij en passant rondstrooit? Of is het tijd voor andere, nieuwe gezichten bij de publieke omroep?



Los van de ideeën en plannen in Hilversum over een mogelijke terugkeer van de presentator zijn we benieuwd naar jouw mening: Kan Matthijs van Nieuwkerk, wat jou betreft, weer terug op televisie? En waarom dan wél ... of waarom niet? Kan je dat in een paar zinnen uiteenzetten? Je persoonlijke gegevens én je toelichting kan je heel makkelijk hieronder achterlaten.



Lees onder het formulier hoe de affaire ook alweer in elkaar zat...

Hoe zat de hele affaire ook alweer in elkaar? Een korte samenvatting:

Matthijs van Nieuwkerk werd in november vorig jaar beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, vertrok bij zijn omroep BNNVara en leeft sindsdien in de luwte. De presentator kwam onder vuur te liggen na een publicatie in de Volkrant. De krant, die met meer dan zeventig oud-medewerkers sprak, beschreef een angstcultuur bij De Wereld Draait Door. Volgens de betrokkenen had Van Nieuwkerk extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen op centimeters afstand werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’. Het zorgde voor stress, een gevoel van onveiligheid en bij tientallen mensen zelfs voor burn-outs en andere ernstige psychische klachten, aldus de krant.

‘Erkenning’

In het afgelopen half jaar ging Van Nieuwkerk met verschillende gedupeerden in gesprek. Zo maakte hij twee keer een boswandeling met oud-visagist Jelleke van Rijsoort, een van de DWDD-medewerkers die in 2011 plotseling haar ontslag kreeg. De gesprekken gaven ‘haar erkenning’, zei ze vorige week. Een verdere toelichting wilde ze niet geven. ,,Ik vind het gepaster om het onderzoek af te wachten. Hopelijk volgt dat na de zomer.” Ze doelt op het onderzoek van de commissie van Rijn die onderzoek doet naar de grensoverschrijdend gedrag bij de NPO, waaronder het wangedrag bij De Wereld Draait Door.

Jan Slagter, directeur bij Omroep Max, wacht niet langer op de onderzoeksresultaten. Hij wil ‘op korte termijn’ voorstellen bij de NPO indienen voor programma’s waarmee Matthijs van Nieuwkerk kan terugkeren op televisie. In eerste instantie zet Slagter in op ,,een programma waarin Van Nieuwkerk zijn kant van het verhaal kan doen. Maar het lijkt me terecht dat hij daarna weer meer gaat doen op de Nederlandse televisie.”

