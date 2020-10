Wat nou als Nikkie de Mol in aflevering 1 al gezien had?

Terugblik

Finales, vaak zijn ze saai, doodsaai. Neem voetbal. Van WK's en EK’s herinner je je eerder andere wedstrijden dan de uiteindelijke eindstrijd. Ook de finale van Wie is de Mol? kende saaie edities. Denk aan die van 2017 met Thomas Cammaert als de Mol. Hoe anders was het zaterdag! Met een bakjesrevivalopdracht, met wederom oud-mollen (een majestueuze Merel Westrik), met een executie en met, om in voetbaltermen te blijven, een heerlijk spelverloop. En tot slot een verrassende cliffhanger: Rik van de Westelaken verklapte wie niet de Mol (Tygo Gernandt), niet de winnaar (Jeroen Kijk in de Vegte) en niet de verliezer (Nikkie de Jager) is. En dat tegen het indrukwekkende decor van Italiaanse kloosterruïnes, landschappen en tuinen. Plus, vergeet dat niet, passende muziek (hoor de violen op het door Max Richter opnieuw samengestelde album The Four Seasons van Vivaldi). Zo zou elke finale van voetbal of, in dit geval, Wie is de Mol? moeten zijn.