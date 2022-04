Wat is waar van Netflix-hit Dirty Lines? (En om welke staatssecretaris gaat het?)

Podimo lanceert vrijdag Nederland­se abonnee­dienst voor podcasts

De Deense mediareus Podimo rolt vrijdag haar abonnementsdienst uit in Nederland. Abonnees krijgen tegen betaling van 4,99 euro per maand toegang tot duizenden populaire podcasts en audioboeken. Podimo maakte in maart bekend Dag en Nacht Media, de grootste podcastuitgever van Nederland, te hebben overgenomen.

14 april