Wat bezielt Andries Knevel om zich vrijwillig over te geven aan mr. Lucky TV?

Sandert van de Pavert, je weet wel, die van Lucky TV, heeft sinds zondag een eigen talkshow: Avondlicht. Hoewel talkshow een erg misleidende naam is voor het programma, dat met elf minuten ook al nauwelijks een programma te noemen is. Het is meer de XL-versie van Lucky TV, die nu in plaats van De Wereld Draait Door de zondagavond op NPO 1 afsluit: een boel geknip en geplak, met als doel een beetje humor om te lachen voor het slapengaan.



Het verschil met Van de Paverts dagelijkse gefröbel is dat hij in Avondlicht geen gebruikmaakt van bestaande beelden, maar eerst zelf een BN’er een uur lang interviewt. Met dat materiaal trekt hij zich terug achter zijn montagetafel en dan wordt de gast zijn marionet. In de eerste aflevering hing Andries Knevel aan de touwtjes.



Hij dacht, door Van de Paverts toedoen, héél lang over een antwoord na, onderging redelijk onbewogen een schreeuwpartij, speelde ineens op een orgeltje en ging tijdens het gesprek een rondje lopen door de studio. Grappig? Van de 325.000 kijkers die Avondlicht trok, zal er heus wel iemand ergens in Nederland van de driezitter zijn gerold van pret.



Mij kon het niet bekoren. Maar dat is niet relevant. Niks is zo smaakgevoelig als absurdistische humor. Laat vier mensen Lucky-fragmenten zien van Willy of Freek en twee zullen het briljant vinden, eentje walgt ervan en de vierde laat het compleet Siberisch.