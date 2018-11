Was Lowlands vooral een festival voor alto’s, nu domineren de hipsters

Lang waren er, kort door de bocht, in Nederland maar twee grote festivals: Pinkpop en Lowlands. Echt dwars zaten ze elkaar niet. Maar tegenwoordig heeft Lowlands serieuze concurrentie van Down The Rabbit Hole en Best Kept Secret. En dat heeft gevolgen. Hier en daar werd gemord dat het in het programma van Lowlands 2018 ontbrak aan echte knallers. Headliners Kendrick Lamar, Gorillaz, N.E.R.D en Chic traden niet zo lang geleden alle vier al in Nederland op. De laatste twee zelfs vorige maand nog op nota bene North Sea Jazz. Met veel urban en dance voorzag Lowlands in de behoefte van het publiek aan muziek met een duidelijke beat.