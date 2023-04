Warner Bros 100 jaar: herken jij deze films nog?

update Talpa verkoopt Radio Veronica, over toekomst personeel wordt nog gesproken

Mediahuis, het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf, heeft Radio Veronica overgenomen van Talpa. Ook neemt de organisatie radiozenders 100% NL, SLAM! en SUNLITE over van RadioCorp. Talpa had onder de nieuwe regels meer zenders in huis dan ze kwijt konden op de FM-band en voelde zich dus gedwongen er eentje af te stoten. De bedoeling is dat het huidige personeel van Radio Veronica meegaat, maar daarover moet op dit moment nog gesproken.