Warm onthaal voor koningspaar in snikheet India

Vorige week vloog het regeringstoestel ook al over India, toen het met premier Rutte aan boord naar Indonesië, Nieuw-Zeeland en Australië reisde.



Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) begeleidt het koningspaar in New Dehli. Zij zou eigenlijk een brede Nederlandse handelsdelegatie in India leiden tijdens het staatsbezoek met haar collega-minister Bruno Bruins en staatssecretaris Mona Keijzer, maar ze vervangt de eerste twee dagen haar collega Stef Blok. De minister van Buitenlandse Zaken vergadert morgen met zijn EU-collega’s over de strijd in het noorden van Syrië en voegt zich woensdag in Mumbai bij het koninklijke gezelschap. Donderdag en vrijdag bezoeken ze nog de zuidelijke deelstaat Kerala.



Als de koning en koningin morgenochtend welkom worden geheten door president Ram Nath Kovind op diens paleis in Delhi begint het bezoek officieel. Verder staan een kranslegging bij het Gandhi-monument, een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, een bezoek aan een afvalwaterproject in Delhi en het staatsbanket op het programma voor de eerste dag.