Waarom zien we eigenlijk zelden mobiele telefoons in films?

Boos-aflevering over misstanden The Voice meest bekeken YouTubevi­deo van 2022

Tim Hofman heeft met zijn Boos-aflevering over de misstanden bij The Voice of Holland ruim 10 miljoen weergaven binnengeharkt. De presentator heeft daardoor de meest bekeken YouTubevideo van 2022 in Nederland op zijn naam staan. Dat heeft de streamingdienst vanavond in Koninklijk Theater Tuschinski bekendgemaakt.

13 december