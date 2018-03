Lee wint in Miljoenenjacht zonder programma ooit te zien

11:29 Reclame kiepert hij meteen weg, dus Lee Dado (65) uit Beuningen had de uitnodiging voor deelname aan het tv-spel Miljoenenjacht bijna in de prullenbak gegooid. ,,Zo'n opgeklopte show... Maar iedereen zou met íets naar huis gaan. Dus toen ben ik toch maar gegaan", vertelt hij. Hij is inmiddels 204.000 euro rijker, zo was gisteravond te zien op televisie.