Waarom waagt RTL zich aan een WK-talkshow met ongeleide projectielen?

Patricia Paay loog over leeftijd van huidige echtgenoot Robbert

8:44 Polderdiva Patricia Paay (69) heeft toegegeven dat ze twee jaar geleden heeft gelogen over de leeftijd van haar huidige echtgenoot: de inmiddels 30-jarige Robbert Hinfelaar. Toen ze de zakenman en meubelverkoper in 2016 introduceerde, vertelde ze dat hij 32 jaar was. Maar op dat moment was hij 28: vier jaar jonger dan de toen 67-jarige Paay suggereerde.