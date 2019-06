Waarom Taylor Swifts nieuwe videoclip spraakmakend is

videoMet regenboogvlaggen, dragqueens, een peloton sterren en een zo’n beetje historische vredesovereenkomst weet Taylor Swift met haar nieuwe videoclip de aandacht op zich te vestigen. Zes boodschappen uit het spraakmakende You Need to Calm Down.

1) Regenboogalliantie

Taylor Swift toont zich in de clip, die ze deels zelf regisseerde, een voorvechter voor gelijke rechten. Uitgekiende timing: het is in Amerika deze maand Pride-maand. In de clip woont de zangeres in een mierzoet, regenbooggekleurd caravanpark met uitbundig uitgedoste bewoners - stuk voor stuk bekende sterren uit de Amerikaanse LGBTQ+-gemeenschap, zoals talkshowpresentator Ellen DeGeneres, Orange is the new black-acteur Laverne Cox, travestiet RuPaul, de mannen van Netflix-show Queer Eye en Queen-zanger Adam Lambert.

Taylor zingt tegen criticasters: Why are you mad / When you could be GLAAD? - een directe verwijzing naar de Amerikaanse variant homobelangenorganisatie COC. De clip eindigt met een oproep om haar petitie voor gelijke rechten te steunen, die vanmiddag al bijna 300.000 keer was getekend. Overigens kan niet iedereen in de roze gemeenschap Swifts regenboogactivisme waarderen. Het zou meer marketing dan oprechtheid zijn en als witte heterovrouw een homohymne maken is zoiets opportunistisch als jezelf een bijnaam geven, schrijft onder meer het Amerikaanse blad Esquire.

Volledig scherm De verwijzing naar Cher. © TaylorSwift YouTube

2) Cher

In het begin van de video is Taylor Swift thuis in een suikerspinroze gedecoreerde stacaravan als er wordt ingezoomd op een ingelijste poster aan de muur, met de tekst: ‘Mom, I am a rich man’ (Mama, ik ben een rijke man). Het is een beroemde quote van zangeres Cher uit een interview uit 1996. In dat interview spreekt ze over sociale normen en vertelt ze over haar moeders wens dat Cher een huisje-boompje-beestje-bestaan zou krijgen en met een rijke man zou trouwen. Haar antwoord: ,,Mom, I ám a rich man.” Overigens speculeren sommige muziekkenners en Swift-fans dat dit niet slechts een verwijzing is naar Cher als homo-icoon, maar dat de ‘popgodin’ ook op haar nieuwe album Lover te horen is.

Volledig scherm De zonaanbidders vs demonstranten. © TaylorSwift YouTube

3) Spelfoutje

In de kleurrijke wereld van Swift is er een groepje dat protesteert tegen zoveel diversiteit. Geportretteerd als trailer trash, als rednecks met woeste baarden en slechte gebitten dragen ze borden met anti-homoteksten. In een scène ligt Swift met haar squad op zonnebedden, reflecterende schermen onder hun kin om de zonneschijn te maximaliseren, en de letterlijke en figuurlijke schaduw die de demonstranten op hen werpen te minimaliseren. Voor de oplettende kijker: op een van de borden staat Get a brain morans. Dat is (opzettelijk) verkeerd gespeld: het had morons moeten zijn, idioten. Een knipoog naar haar vorige liedje ME! waarin Swift kinderen duidelijk maakt dat goede spelling leuk en belangrijk is.

Volledig scherm De Verzoening tussen Taylor Swift (r) en haar rivale Katy Perry (l). © TaylorSwift YouTube

4) Vredesduif

Het moest er een keer van komen, de hereniging tussen Taylor Swift en ooit-eens-beste-vriendin Katy Perry. Verkleed als zak patat legt Swift haar hoofd op ‘hamburger’ Perry - een beeld dat een haast historische vredesovereenkomst onderschrijft. De liefde bekoelde vijf jaar geleden ernstig nadat Perry naar verluid Swifts achtergronddansers afpakte voor een grote tournee, waardoor Swift haar concertreeks bijna moest annuleren. Zij maakte de rivaliteit openbaar met Bad Blood, een nummer over het verraad van een beste vriendin. Na wat onbeantwoorde verzoeningspogingen van Perry’s kant gooide zij met Swish Swish weer olie op het vuur door min of meer te verklaren dat Swifts muziek passé is. Vorig jaar leek het of de twee het hadden bijgelegd: Taylor bedankte Katy op social media voor het sturen van een olijventak als vredesteken.

Volledig scherm De getatoeëerde rug van Taylor Swift. © TaylorSwift YouTube

5) Rugtattoo

Vlak voor ze een knalroze nepbontje aantrekt, komt Swifts rug in beeld, met een zogenaamde tatoeage. We zien een grote slang op haar ruggengraat die overgaat in een wolk van vlinders op haar schouderbladen. Het toont de metamorfose van Taylors donkere, met slangen gevulde Reputation-periode tot haar aankomende zoete en kleurrijke Lover-album. In Reputation rekende ze af met haar ‘haters’, onder wie realityster Kim Kardashian, die haar slang noemen. Als ‘wraak’ speelde ze met die symboliek. Nu lijkt ze te zijn herboren in een vrolijkere wereld.

Overigens zit de clip barstensvol met verwijzingen naar het leven en de (aankomende) muziek van Swift: zo worden haar katten Meredith Grey en Olivia Benson geëerd met een beeltenis in een horloge, is de naam van haar aanstaande album geprint op haar glitterende telefoonhoesje en komt hier en daar het getal 13 voorbij, Taylors favoriet.

Volledig scherm De line-up van drag queens. © TaylorSwift YouTube

6) Drag queens