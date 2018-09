Waarom Nederlandse artiesten staan te springen om deelname Beste Zangers

Met tranen in zijn ogen kijkt Lee Towers door zijn blauwe brillenglaasjes naar zijn schoenen. Voor hem, op een klein podium, staat 'collega' en popzanger Alain Clark. Hij zingt een nummer van Towers’ laatste album. Don’t Cry Daddy heet het. Het raakt de Rotterdamse hitlegende diep, want als het liedje afgelopen is, ziet presentator Jan Smit zich genoodzaakt zijn arm om de geëmotioneerde artiest heen te slaan.

Het fragment waarin Towers zijn tranen laat lopen komt tegen het einde van de 73ste uitzending van het AVROTROS-programma Beste Zangers, voorheen bekend als De Beste Zangers van Nederland. Het is een aflevering vol uitersten, want vijf minuten voor de tranen kwamen, stond Towers nog uitgelaten en met de armen in de lucht zíjn Feyenoord-lied You’ll Never Walk Alone mee te zingen. Het werd ten gehore gebracht door zijn jonge Rotterdamse stadsgenoot Davina Michelle, bekend van haar succesvolle covers op YouTube, en net als Towers een Feyenoord-fan van het eerste uur.

Een dergelijke uitzending vol uitersten is niet uniek in de langlopende reeks Beste Zangers, waar elke aflevering één artiest centraal staat. De andere deelnemende zangers zingen ieder één nummer van de centraal staande artiest of een liedje dat speciaal is voor hem of haar. En dat zorgt voor uiteenlopende emoties en prestaties. Zo liet The Voice-winnares Maan de Steenwinkel vorig jaar elke aflevering haar tranen lopen, en kan musicalster Tommie Christiaan zich inmiddels een bekende Surinamer noemen na zijn vertolking van Kenny B’s nummer A Sama De. De Surinamers waren vooral onder de indruk van zijn bijna vlekkeloze Aukaans, een taal die slechts enkele tienduizenden spreken.

Volledig scherm Presentator Jan Smit en Lee Towers. © AVROTROS

Herinneringen

Sinds het eerste seizoen is het muziekprogramma een succes bij de Publieke Omroep. Beste Zangers werd dit jaar in een eigen onderzoek van de NPO het hoogst beoordeeld van alle programma’s die bij de omroepen te zien waren. Het kreeg het rapportcijfer 8,6. Ook de hoge kijkcijfers (dikwijls ruim boven de miljoen) en een nominatie voor de Televizierring tonen de waardering aan.

Zangeres Edsilia Rombley presenteerde het allereerste seizoen in 2009. In 2014 deed ze zelf mee, als deelneemster. ,,Ik weet nog dat we het eerste seizoen moeite hadden om mensen te vinden die mee wilden doen, en nu wil iedereen wel. Volgens mij staan ze echt te springen." Het succes van het programma is volgens Rombley deels te verklaren omdat de artiest die centraal staat, zich echt bloot geeft. ,,Als zanger zit muziek vol met herinneringen. Als iemand anders je eigen nummers zingt, dan komen al die herinneringen weer boven."

Rombley noemt een voorbeeld uit 2013, waarbij Angela Groothuizen het nummer De Helft Van Mij zingt, van en voor Bastiaan Ragas. ,,Dat was zo'n bijzonder moment. Bastiaan wist dat Angela dat nummer ging zingen, maar hij wist niet hóe ze dat ging doen. Haar versie van het nummer raakte hem heel erg, maar het raakte de kijker ook. Het liedje (dat gaat over hoe je na een scheiding de zorg voor een kind moet verdelen over twee huizen) is voor veel mensen herkenbaar. En het bijbehorende verdriet ook."

Vanavond staat volkszanger Tino Martin centraal. Volgens de omroep gaat het een emotionele aflevering worden, waar Lee Towers waarschijnlijk een grote rol gaat spelen. Tino Martin ziet Towers als één van zijn grote voorbeelden.

Beste Zangers is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 1.