Waarom moet het zo saai, NOS?

Nieuwe film John Travolta regelrech­te flop

16:17 Gotti, de nieuwe film van acteur John Travolta (64), is dit weekend genadeloos geflopt aan de Amerikaanse boxoffice. Het epos over de beroemde New Yorkse maffiabaas draaide in meer dan vijfhonderd zalen en bracht slechts 1,6 miljoen dollar op, melden de Amerikaanse vakbladen.