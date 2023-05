Waarom liet Máxima haar beeldschone kroningsjurk 40 centimeter inkorten?

met video Weer moet Liam Hemsworth het ontgelden in een clip van zijn ex Miley Cyrus: dit zijn de hints

Fans van Miley Cyrus én muziekkenners zijn als detectives in haar nieuwste videoclip gedoken. De sterzangeres bracht dinsdag Jaded uit, waarin ze zingt over spijt van een vorige relatie. De clip zou tal van referenties bevatten naar haar ex-man, acteur Liam Hemsworth. Het is niet voor het eerst dat ze haar muziek gebruikt om met hem af te rekenen.