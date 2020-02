Waarom je alles wil weten over André en Bridget die seksen in het flessenhok

James Corden bekent: Ik heb spijt dat ik meespeelde in Cats

15:17 Talkshowpresentator James Corden (41) bekent in zijn eigen The Late Late Show dat hij inderdaad spijt heeft van zijn rol in de speelfilm Cats. ,,Maar ik heb me wel enorm goed vermaakt op de set, dus ik vind het heel dubbel.”