Waarom is Bridget Maasland de gebeten hond?

,,Bridget Maasland, wat een nobel mens…’’, begon cabaretier Peter Pannekoek in 2016 sarcastisch tijdens The Roast of Gordon waar de presentatrice aanwezig was. ,,Heeft een eigen stichting voor mishandelde hondjes. Er zijn mensen die zeggen: ‘Bridget, gadverdamme! Ik zou er mijn hond er nog vanaf trappen!’ Maar als je dat doet, komt die hond uiteindelijk toch weer terug bij Bridget!’’



Koele kikker. Bitch. Maasland (45) kampt al jaren met dit imago en sinds afgelopen weekend wordt ze daar meer dan ooit aan herinnerd. Op het nieuws dat ze een (prille) relatie heeft met André Hazes (25), die onlangs zijn vriendin Monique Westenberg (41) verliet, wordt ze online langs het fileermes gehaald. Het is niet zijn, maar haar schuld. Dat is de tendens.



Hazes laat op Instagram weten dat hij Westenberg niet heeft bedrogen. ‘Mijn relatie was al over.’ Ook Maasland verdedigt zich vurig. ,,Het is belachelijk hoe mensen reageren. Waar bemoei je je mee?’’ Maar het is vooral de presentatrice die het moet ontgelden.