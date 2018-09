Waarom Eva Jinek haar baby Pax noemde

Eva zelf maakte het blijde nieuws eerder vandaag wereldkundig via Instagram. ,,Hij is er, het beste dat ons kon overkomen'', schreef ze bij een foto van de kleine Pax in zijn ziekenhuisbedje.

Lees ook Eva Jinek bevallen van jongetje: Pax Valentijn Lees meer

Met Pax kozen Eva en Dexter voor een originele naam. In 2016 werden maar zes jongetjes Pax genoemd, een jaar daarvoor slechts vier keer. Cijfers van 2017 zijn er nog niet. Geheel toevallig is de keuze voor de naam dan weer niet. Eva's naam bestaat uit drie letters en de naam van haar liefje Dexter (ook met de letter X) wordt door zijn omgeving afgekort tot Dex. Ook Eva's broer kreeg een korte naam: hij heet Jan.

Van Pax is bekend dat het een religieuze naam betreft. In het Latijn betekent het 'vrede'. De Romeinse godin was de personificatie van de vrede, van de rustige en vreedzame toestand van een land. Pax Christi is een bekende internationale katholieke vredesbeweging. Ook de tweede naam van Eva's kindje heeft een religieuze betekenis. Valentijn is Latijn voor 'kracht' en 'gezond'.

Goed en kwaad

Ondanks dat haar zoon gelovige namen draagt, is Eva niet zo opgevoed. ,,Maar de kaders waarbinnen ik ben opgevoed, verschillen niet veel van die van gelovige mensen. Ik heb geleerd wat goed en kwaad is, hoe ik me behoor te verhouden tot mijn ouders, mijn broer, de mensen met wie ik werk, en de mensen in de samenleving. Daar hebben mijn ouders veel duidelijkheid over geschapen. Ik zie niet hoe dat wezenlijk verschilt van mensen die religieus zijn opgevoed; ik zie eigenlijk alleen maar overeenkomsten'', liet ze vorig jaar weten aan het Nederlands Dagblad.

Talkshowhost Eva Jinek en producer Dexter van der Voorn, die sinds twee jaar samen zijn, leerden elkaar kennen toen Eva rond de presidentsverkiezingen reportages in de Verenigde Staten maakte. Zes maanden geleden maakte ze haar zwangerschap bekend, in mei kozen zij en Dex een naam voor hun kindje.

Enquete poll Pax staat voor 'vrede' Mooie naam

Dat is toch een Ikea-kast? Pax staat voor 'vrede' Mooie naam (55%)

Dat is toch een Ikea-kast? (45%)

Hij is er, het beste dat ons kon overkomen: Pax Valentijn Van der Voorn, 6-9-2018. #jinekbaby Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 7 Sep 2018 om 2:38 PDT