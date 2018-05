Waar waren de collega's van Sanne Wallis deze week?

Wat had ik afgelopen week graag meegegluurd met het schrijversteam van Sanne Wallis de show. Was het een moeizaam proces om na die rel over de Israelische songfestival-parodie een volgende aflevering te maken? Of hebben ze een kop koffie gedronken, over het weer gekletst en zijn ze stoïcijns aan het werk gegaan?



Je bent niet te benijden als cabaretier tegenwoordig. (Ik kan overigens nog wel wat beroepsgroepen bedenken, maar ik beperk me even tot de komieken vandaag.) Je kunt geen mop meer vertellen op tv of er klimt wel weer een minderheid op de barricades. Foute grappen, onnadenkende grappen, mislukte grappen bestaan niet meer. Alles is direct racisme, seksisme, homofobie, anti-semitisme. Die ellenlange tenen, zo vermoeiend. Waarmee ik niet wil zeggen dat alles maar moet kunnen en mogen. Of dat ik die Netta-act nou zo geslaagd vond. Maar kom op, een beetje zelfrelativering en schouders ophalen horen ook bij een moderne, volwassen maatschappij.