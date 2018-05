Waar kijk ik de Royal Wedding? Tv-zenders pakken uit

Vader van Meghan definitief niet bij Royal Wedding

13:23 Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, is definitief niet aanwezig bij het huwelijk van zijn dochter en de Britse prins Harry. In een verklaring die door Kensington Palace is verspreid, bevestigt Meghan dat hij niet in staat is om naar Londen af te reizen vanwege zijn gezondheid.