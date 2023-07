Waar is Cupido toch in B&B vol liefde?

Na bijna drie weken B&B vol liefde , de zomerhit van RTL 4, is het de grote vraag: waar is Cupido toch? Dates hunkeren naar liefde, ze komen vol verwachting maar vertrekken ook elke keer weer bij de Nederlandse eigenaren van de bed and breakfasts over de grens.

Kijkers smullen van de avonturen in de verblijven van Marian (Portugal), Walter en Petri (Frankrijk), Joy en Debbie (Spanje), Martijn (Thailand) en Bram (Zweden), maar waar zijn de vlinders, de rode koontjes, het geflirt, kortom, de liefde? Vorige zomer bloeide die op bij B&B-eigenaren Martijn (in Portugal) en Astrid (in Oostenrijk) met respectievelijk Fenna en Harmjan. En dit jaar?

Is Cupido voorlopig nergens te bekennen. Er is veel ongemak bij de kandidaten en vooral verbazing bij de kijkers. Walter en Ingrid speelden in Frankrijk tikkertje boven in een toren, scheeuwden het daarna naar elkaar uit (‘Ik kan dat iedereen aanbevelen’, aldus Ingrid) en genoten gearmd van het uitzicht. Bloeide hier iets op? Nou nee, bleek even later toen Ingrid tijdens het eten aan de B&B-eigenaar vroeg of hij zich aangetrokken voelt tot haar. Walter wilde daar eerst een nachtje over slapen. ,,Ik zit nog even in mijn verkoudheid”, verklaarde hij. ,,Bullshit”, vond Ingrid. Na het vertrek van Anne en nu ook Claudia lijkt het een kwestie van tijd dat ook Ingrid haar koffers gaat pakken.

‘Bloedordinaire auto’

Donkere wolken dreven ook over Zweden waar de zelfvoorzienende Bram alleen maar vriendschap voelde voor Madelon. Om dat haar te vertellen wilde hij eerst alleen zijn, waardoor Madelon met ‘concurente’ Yamie-Lee (tevergeefs) op zoek gingen naar elanden. Daarna kwam het hoge woord bij Bram eruit. ,,Ik denk dat we het café op z’n kop zouden zetten maar dat is het dan ook.” Madelon reageerde zowel verdrietig als boos, wilde geen minuut meer blijven (‘Wat moet ik hier nog doen?’ en sjeesde dan ook met een noodgang van zijn erf.

Het was sowieso de aflevering van het afscheid. Van Jorien die zich in de Ardennen niet vast wilde laten leggen bij Leendert. En nieuwkomer Erwin is nog niet binnen bij Debbie in Spanje of hij moet al vrezen voor een snelle exit. De Amsterdammer die de vertrekkende Cees had afgelost bij B&B-eigenaresse Debbie, dacht een fraaie entree te maken met zijn ‘vette cabriolet’, zoals hij zei. Niet dus. Debbie vond de BMW een ‘bloedordinaire auto’, waarin ze liever niet gezien wilde worden. ,,Mag je ook een vuilniszak over je hoofd trekken als bijrijder?”, was haar veelzeggende commentaar. Ook Erwin lijkt, ondanks zijn cadeautjes en mooie woorden, dus geen geduchte concurrent voor Paul die al een tijdje in de B&B van Debbie zit. ,,Debbie en ik zijn wel een beetje ‘we’ geworden”, meende Paul dan ook. ,,Ik ben een deel van het meubilair geworden, ik denk zelfs ietsje meer.”

Ook dat ‘ietsje meer, blijft onzeker. Zoals de kijkers zich blijven afvragen: waar blijft Cupido toch met zijn pijlen? Een troost: er zijn nog vier weken te gaan.

Debbie en Erwin B&B vol liefde

