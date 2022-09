Waaghals Bertha slaat bod van 314.000 euro af en wordt beloond voor haar lef

MiljoenenjachtMet een bod van 314.000 euro in Miljoenenjacht had menig mens vanavond tevreden naar huis gegaan, maar de 61-jarige Bertha kon de verleiding niet weerstaan en liet zich nog een ronde meeslepen. Haar lef werd beloond: ze vertrok met bijna een half miljoen euro huiswaarts. ,,Wat ben ik hier blij mee”, riep ze het uit.

In de derde aflevering van het gloednieuwe seizoen van Miljoenenjacht was het de 61-jarige Bertha die vanavond achter de desk stond. Ze koos - in tegenstelling tot veel kandidaten die haar voorgingen - zonder reden voor koffertje nummer 26. En het geld was meer dan welkom: Bertha wilde namelijk graag de studieschuld van 12.000 euro van haar dochter aflossen. Of ze ook iets voor zichzelf in gedachten had als ze een mooi bedrag zou winnen, vroeg De Mol haar. Een nieuwe keuken zou mooi zijn, maar Bertha had één droom waar haar ogen van gingen twinkelen. ,,Een camper lijkt me geweldig.”

En dus begon Bertha, die in het dagelijks leven jonge mensen met dementie begeleidt, vol goede moed met het wegspelen van de koffertjes. De eerste ronde ging haar niet al te best af. Zo viel er 500.00 euro af, maar ook de 2,5 miljoen euro verdween uit het rijtje. Het eerste bod van de bank was dan ook niet heel spannend: 47.000 euro. Daar zag Bertha vanaf.

De tweede ronde ging een heel stuk beter. ,,Wat een topronde, hij was geweldig”, jubelde presentatrice Linda de Mol, terwijl ze de bedragen in de rechterrij opsomde. Er volgde weer een bod, deze keer van 99.000 euro, maar ook dat zag Bertha niet zitten. Wederom werden er koffertjes met goede bedragen weggespeeld én de vijf miljoen was nog steeds aanwezig, maar Bertha bleef nuchter. ,,We zijn er nog niet”, reageerde ze op de enthousiaste De Mol.

Het spel vorderde en er bleven steeds minder koffertjes over. De bank kwam met het aantrekkelijke bod van 314.000 euro aanzetten. Daarmee sloeg de twijfel bij Bertha toe: stoppen of toch doorgaan? Haar dochter, een vriendin en een groot deel van de zaal raadden Bertha aan om te stoppen, maar haar nieuwsgierigheid won het uiteindelijk. ,,Laten we het proberen”, nam ze de gok.

Bertha speelde vervolgens onder meer een miljoen weg, maar de knaller van vijf miljoen zat nog steeds in een van de koffertjes. Daar speelde de bank op in, want Bertha kreeg een bod van 488.000 aangeboden. Dat was het moment dat ze eieren voor haar geld koos. ,,Deal”, riep ze uit.

En zo vertrok Bertha vanavond 488.000 euro rijker naar huis, waarmee ze de studieschuld van haar dochter kon afbetalen, maar ook eindelijk haar droomcamper kon aanschaffen. ,,Wat ben ik hier blij mee”, klonk het enthousiast.

Twee weken geleden keerde De Mol na maanden van afwezigheid terug op televisie met Miljoenenjacht. In januari van dit jaar stopte ze met al haar werkzaamheden nadat bekend was geworden dat haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. Ze stond ook maandenlang niet op de cover van haar blad LINDA.

Bertha en Linda de Mol in Miljoenenjacht

