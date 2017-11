Vrouwen vertellen over seksueel wangedrag Louis C.K.

Deze 3FM-dj's sluiten zich op in het Glazen Huis

9 november 3FM-dj Domien Verschuuren (29) neemt zijn intrek in het Glazen Huis op het Marktplein in Apeldoorn voor de actie Serious Request. Dat is bekendgemaakt op 3FM tijdens het housewarming-feest in Apeldoorn. Het is de vierde keer dat Verschuuren, die op de publieke popzender het ochtendprogramma maakt, het Glazen Huis in gaat.