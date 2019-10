Vrouwen uit bar gezet na confrontatie met Harvey Weinstein

Bij een evenement voor acteurs, gehouden in de Downtime Bar in New York, is Harvey Weinstein door drie vrouwen verbaal aangevallen. Twee van hen werden uiteindelijk de bar uitgezet, meldt Variety .

Weinstein zat met een groep vrienden aan een tafel in het etablissement, toen comédienne Kelly Bachman tijdens haar optreden flink uithaalde naar de gevallen Hollywood-producent. ,,Ik wist niet dat we onze alarmfluitjes mee moesten nemen naar dit acteursuurtje”, zei ze, verwijzend naar de fluitjes die vrouwen kunnen gebruiken om alarm te slaan in het geval van een verkrachting. Het kwam haar op boe-geroep vanuit het publiek te staan.

Even later stak een van de aanwezigen, actrice Zoe Stuckless, een tirade af vlak voor de tafel waar Harvey zat. ,,Ik sta hier gewoon voor de neus van een verkrachter en niemand doet of zegt iets?!” Stuckless gaf later op Facebook tekst en uitleg over haar actie. ,,Ik dacht aan alle stemmen die monddood gemaakt zijn de afgelopen jaren. Ik dacht aan de vrouwen die verlamd waren van angst, net zoals ik me voelde. Omringd door collega’s die geïntimideerd zijn door een cultuur waarin je je mond moet houden. Deze zaal was onze gemeenschap in het klein.”

Monster

De derde vrouw die verhaal kwam halen bij Weinstein was Amber Rollo, een vriendin van comédienne Bachman. ,,Ik kwam binnen en noemde hem een fucking monster. Ook zei ik dat hij moest oprotten. Toen noemde een van zijn vrienden mij een k*twijf, waardoor ik bijna over die tafel heen vloog om hem te wurgen.” Ook Rollo moest het pand verlaten.

Een woordvoerder van Weinstein reageerde tegenover Variety: ,,Harvey was uit met vrienden en wilde gewoon een leuke avond met hen hebben. Deze oproer was niet nodig en bovendien onbeschoft. Daarnaast is het een schoolvoorbeeld van hoe iemand publiekelijk aan de schandpaal wordt genageld om zo invloed uit te oefenen op zijn zaak. Het was overigens het personeel van de bar dat de dames vroegen weg te gaan, niet Harvey. Hij wordt behandeld alsof hij veroordeeld is, terwijl dat niet het geval is.”