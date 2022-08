Vrouw Dennis Weening geopereerd aan hernia na vakantiedrama op Bali

Met video Olivia New­ton-Jo­hn op 73-jarige leeftijd overleden, fans leggen bloemen op Walk of Fame

De Brits-Australische zangeres Olivia Newton-John is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar echtgenoot bekendgemaakt op het Instagramaccount van de zangeres. Ze leed al enige tijd aan borstkanker. Wereldwijd vergaarde ze faam met haar rol als Sandy in filmklassieker Grease. Fans van de filmster gedenken haar door onder anderen bloemen en foto’s achter te laten bij haar ster op de beroemde Walk of Fame.

12:00