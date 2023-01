Vrouw clown Bassie: ‘Hij is nog lang niet van plan om dood te gaan hoor’

,,Er zijn goede dagen en slechte, maar we houden de moed erin met zijn eigen tekst: ‘wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen’. En dat proberen we. Hij heeft altijd positief in het leven gestaan, maar vergeet niet, hij wordt 88 hè’’, aldus Coby tegen deze site.

Het bed van Bas staat in de woonkamer, zodat hij er nog bij is. ,,Ik kan nog lang genoeg alleen liggen; grapte hij. Hij is nog niet van plan om dood te gaan hoor. Het is heel fijn dat we veel reacties krijgen. Bas leest alle kaartjes die we krijgen.”

Aad (80), die samen met zijn broer decennialang het duo Bassie & Adriaan vormde, vertelde gisteren aan RTL Boulevard en in oktober tegen het AD dat Bas alleen nog zijn rechterhand kan bewegen. ,,Om zo de tv met de afstandsbediening te regelen. En voor de rest heeft-ie overal hulp bij nodig.’’ Ook bij Aad piept en kraakt het. Hij wordt ‘elke dag herinnerd aan zijn acrobatenbestaan’ als hij zijn bed uitkomt. ,,Mijn knieën zijn versleten, mijn nek, mijn rug en vorig jaar moest ik nog geopereerd worden vanwege dichtgeslibde aderen in mijn been. Maar ach, je kunt daar wel over klagen, maar wat schiet je hier mee op?’’

Bas en Coby vierden in mei vorig jaar hun diamanten bruiloft. Het feest werd in intieme kring gevierd.

